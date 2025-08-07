Topi kuvasi uskomattoman salaman Helsingissä – isku 146 metrin korkeudessa

Topi kuvasi henkeäsalpaavan salamaniskun Helsingissä.
Viime yönä Helsingissä koettiin voimakas ukkosmyrsky, joka tarjoili valtavia salamoita.
Topi Rämö onnistui ikuistamaan vaikuttavan hetken, kun salama iski suoraan 146-metriseen Pasilan linkkitorniin.
– Menin parvekkeelle ja rupesin kuvaamaan linkkitornia ja mietin, kunpa tuohon osuisi salama.
– Hetken kuvattuani odotus palkittiin, kertoo Rämö.
Digitalta kerrotaan MTV Uutisille, että linkkimastoon iskee salamoita ajoittain. Rämö sai napattua sellaisen videolle, joka onkin paljon harvinaisempi tilanne.
Katso ylhäällä olevalta videolta vaikuttava ja äänekäs salamanisku isku Helsingin näkyvimpään maamerkkiin!