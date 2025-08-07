Topi kuvasi uskomattoman salaman Helsingissä – isku 146 metrin korkeudessa

Julkaistu 07.08.2025 15:18
Toimittajan kuva
Jere Silfsten

jere.silfsten@mtv.fi

Topi kuvasi henkeäsalpaavan salamaniskun Helsingissä.

Viime yönä Helsingissä koettiin voimakas ukkosmyrsky, joka tarjoili valtavia salamoita.

Topi Rämö onnistui ikuistamaan vaikuttavan hetken, kun salama iski suoraan 146-metriseen Pasilan linkkitorniin.

– Menin parvekkeelle ja rupesin kuvaamaan linkkitornia ja mietin, kunpa tuohon osuisi salama.

– Hetken kuvattuani odotus palkittiin, kertoo Rämö.

Lue myös: Yksi varotoimenpide yli muiden – näin varaudut ukkosmyrskyyn

Digitalta kerrotaan MTV Uutisille, että linkkimastoon iskee salamoita ajoittain. Rämö sai napattua sellaisen videolle, joka onkin paljon harvinaisempi tilanne.

Katso ylhäällä olevalta videolta vaikuttava ja äänekäs salamanisku isku Helsingin näkyvimpään maamerkkiin!

