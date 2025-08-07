Viikonlopun festareille kannattaa varautua sadevaattein – yksi päivä erottuu joukosta

"Voi olla pienestä kiinni" – Katso sääennuste viikonlopun festareille.
Julkaistu 56 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Juho Lauri

juho.lauri@mtv.fi

Viikonloppuna sää on hyvin vaihtelevaa. 

Meteorologi Miina Manninen ennustaa viikonlopulle hyvin epävakaista säätä.

– Hajanaisia sadekuuroja tulee siellä ja täällä, mutta toisaalta myös aurinkoa on välissä. Missään ei sada koko viikonloppua, kyse on kuuroista. Mutta myös kesäistä lämpöä. Lämpötilat ovat 20-25 asteen välillä, Manninen kertoo.

Esimerkiksi Helsingissä järjestettävään Flow-festivaaliin Manninen suosittelee varautumaan hellevarustein, mutta sadevaraus kannattaa ottaa huomioon.

– Jossain vaiheessa viikonloppua kyllä sataa, todennäköisimmin sunnuntaina. Perjantain kartta näyttää myös sade- ja ukkoskuuroja, mutta juuri tällä hetkellä ennusteet näyttäisivät, että ne kiertäisivät pääkaupunkiseudun.

– Voi olla tosi pienestä kiinni, Manninen kertoo viitaten sadealueisiin.

Lauantaista Manninen ennustaa poutaisinta päivää koko Suomessa.

Katso koko ennnuste yläpuolelta.

