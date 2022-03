Päivi Räsänen valmis ylempiin oikeusasteisiin: "Syyttäjä on laittanut sanoja minun suuhuni"

– Minä olen valmis, jos tarve vaatii, myös korkeammassa oikeudessa puolustamaan näkemyksiäni. Ihmettelen sitä, että kyllä syyttäjän näiltä syytteiltä on pohja pudonnut pois. Käräjäoikeuskin totesi, että ne kohdat joihin syyttäjä on syytteensä perustanut, niin niitä ei edes löydy sieltä minun lausunnoistani, Räsänen kummeksuu.

– En minä hyväksy mitään vihapuhetta, enkä loukkaavaa puhetta, enkä syrjivää puhetta. Lähden siitä, että kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita ja heitä kaikkia tulee kunnioittaa. Syyttäjän mukaan olen väittänyt, etteivät homoseksuaalit ole Jumalan luomia, he ovat alempiarvoisia tai he ovat pedofiliaan taipuvaisia tai, että kyseessä on geneettinen rappio. Tämmöistä mitään en ole sanonut ja se on todettu myös tässä käräjäoikeuden päätöksessä, Räsänen jatkoi Uutisaamussa.,