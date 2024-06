Päiväkodin työntekijä jäi sairauslomalle – teki sen aikana töitä toiseen päiväkotiin

Alkuvuodesta eräässä Espoon kaupungin päiväkodissa paljastui tapaus, jossa päiväkotiin palkattu sijainen oli jäänyt sairauslomalle ja tehnyt sen aikana vuokratyöntekijänä töitä toisessa päiväkodissa. Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila vahvistaa STT:n tiedot tapahtuneesta. – Sattumalta muu työntekijä oli huomannut, että tämä samainen henkilö onkin toisessa päiväkodissa töissä. Sitten selvisi, että hän on tehnyt vuokrakeikkaa sinne toiseen päiväkotiin, ilmeisesti toisella nimellä, Mattila kertoo. Mattilan mukaan molemmat päiväkodit ovat Espoon kaupungin päiväkoteja. Työntekijä oli tehnyt vuokratyöntekijänä töitä toisessa päiväkodissa pääkaupunkiseudun kunnille henkilöstöpalveluita tarjoavan Seure Henkilöstöpalveluiden kautta. Mattilan mukaan kyseinen työntekijä ei ole enää Espoon kaupungin palveluksessa. Tilanteesta on tehty rikosilmoitus, mutta Mattilan mukaan vielä ei ole varmaa, aloitetaanko tapauksesta rikostutkinta. Espoon kaupungin varhaiskasvatuksesta ei haluttu avata tapauksen yksityiskohtia tai päiväkotien nimiä.

Kuuluu yksityisyyden piiriin

Seurelta ei vahvistettu kyseistä tapausta STT:lle. Seuren varhaiskasvatuksesta vastaava liiketoimintajohtaja Tiina Nieminen kommentoi yleisellä tasolla, että vuokratöitä sairauslomalla tehdessään työntekijä rikkoo lojaliteettivelvollisuuttaan työnantajaansa kohtaan. Hänen mukaansa on mahdollista, että joku voisi Seuren kautta vuokratyöntekijänä ollessaan olla samanaikaisesti sairauslomalla toisesta työpaikasta ilman, että Seure olisi tietoinen asiasta. – Työntekijällä on lojaliteettivelvoite, kuten myös totuudessa pysymisen velvoite. Meillä ei ole mahdollisuuksia eikä oikeuksia tarkistaa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita, esimerkiksi sairauslomaa tai työsopimuksia toisella työnantajalla. Emme voi myöskään edellyttää työntekijöitä kertomaan, jos he työskentelevät useiden eri työnantajien palveluksessa, Nieminen kertoo. – Se, missä he tällä hetkellä työskentelevät jo kuinka monen yrityksen palveluksessa, ei liity siihen voivatko he työskennellä meillä vai eivät, hän lisää.

Ei keinoja estää

Mattilan mukaan kaupungilla ei ole työkaluja estää työntekijöitä tekemästä töitä muualle sairausloman aikana.



– Tällainen on mahdollista, jos joku lähtee tällaista tekemään. Emme me mitenkään pysty estämään, jos joku haluaa toimia epäluotettavasti ja valheellisesti ilmoittaa itsensä sairauslomalle.



Mattila korostaa, että kyseisessä tapauksessa tilanteen paljastuminen oli puhdasta sattumaa.



– Jos ihminen ilmoittaa, että hän on sairauslomalla niin emmehän me mitenkään pysty kontrolloimaan, mitä hän sen sairausloman aikana tekee. Ja tämä yksikkö, joka hänet oli ottanut keikalle, eiväthän he voi tietää, Mattila kuvailee tilannetta.



– Tietysti toivomme, että ihmiset eivät näin toimisi, mutta emme me sitä pysty estämään. Tämä ei ole kuitenkaan vaarantanut lasten tilannetta, hän korostaa.