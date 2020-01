Päiväkodin työntekijän epäillään raahanneen lasta maata pitkin useita metrejä: "Ei tällaista pitäisi päästä tapahtumaan"

Tapauksesta on videomateriaalia

Tapauksesta on kuvattu myös silminnäkijävideo, jota on Etelä-Saimaan tietojen mukaan jaettu Luumäellä ainakin vanhempien kesken.

– Kyseisessä tilanteessa siihen ei ollut aikaa. Työntekijä katsoi, että hänen täytyi toimia suhteellisen nopeasti liikenneturvallisuuden takia. Hän oli kyllä sitä ennen pyytänyt apua muilta työntekijöiltä, jotka olivat vastuussa kahdeksastatoista muusta lapsesta. He eivät pystyneet häntä sillä hetkellä auttamaan, Könönen sanoo.

ES: Äiti aikoo tehdä rikosilmoituksen

"Kaikkia tämä on järkyttänyt"

Tapaus on vetänyt mielen apeaksi Taavetin päiväkodissa.

– Kaikkia tämä on järkyttänyt. Ei tällaista pitäisi päästä ammattilaisen toimesta tapahtumaan. Tätä on käsitelty sisäisesti, että millä muulla tavalla olisi voinut toimia, Könönen toteaa.

– Varmaan jotain toimenpiteitä tässä on pakko tehdä. Siihen olemme velvoitettuja. Kyllä tämä on vakava poikkeaminen meidän ohjeistuksesta. Tavoite on kuitenkin noudattaa varhaiskasvatuslakia ja tietysti myös lastentarhanopettajien omia eettisiä periaatteita.