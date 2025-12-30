Tämä peltiherkku on nappivalinta kaikille skagenin ystäville.
Food By Twins -ruokablogin Noora ja Petra Väänänen loihtivat viime vuonna helpon ja herkullisen skagen-perunapellin, joka sopii mainiosti vaikka vuodenvaihteen juhlapöytään.
– Skagen-perunapelti tuo uudenvuoden juhlapöytään ripauksen luksusta ilman monimutkaisia valmistusvaiheita, kokkaavat kaksoset vinkkasivat.
Skagenpellin pohjana käytetään rapeaksi paahdettuja perunoita. Perunat saavat seurakseen skagenista tuttuja raaka-aineita ja makuja. Näyttävä ja maukas ruoka valmistuu todella vaivattomasti!
– Kasvisversion valmistat helposti korvaamalla katkaravut esimerkiksi savustetulla tofulla.
Nappaa ohje: Skagen-perunapelti
Lue myös: Nooran ja Petran helposta lohikakusta tuli viraalihitti – luotto-ohje peräisin 1980-luvulta
Katso myös: Kuinka kauan avattu kuohuviinipullo säilyy?
1:47Näin vastasivat Martat.