"Painajaisten rakennusainekset" – suomalainen patsaspuisto nousi otsikoihin Britanniassa

Parikkalan patsaspuisto on saanut jälleen kansainvälistä mainetta, kun brittilehti The Sun esitteli sen ”aavemaista hulluutta” nettijutussaan. Puistonhoitaja ymmärtää etenkin oikeilla tekohampailla varustettujen patsaiden voivan olla hyvinkin hämmentäviä, mutta hän korostaa, että puistossa on yleensä ottaen lempeä tunnelma ja monet patsaatkin ovat hyvin hellyttäviä.