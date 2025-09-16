Yhdeksän vuoden ajana Ruotsin Malmössä ihmiset ovat saaneet ihastella polven korkuisia "liikkeitä" rakennusten kyljissä. Tekijät paljastuivat hiljattain.

Malmössä kaduille ilmestyvät ”hiirien kaupat” ovat ihastuttaneet ihmisiä vuosia.

Kaupunkilaiset eivät tienneet kuka niiden takana on, mutta pikkuruiset ja äärimmäisen yksityiskohtaiset baarit, sanomalehtitalot, kaupat, kahvilat, parturit ja muut hiiren kokoisille luodut rakennelmat ovat lisääntyneet.

Tanskalainen uutiskanava lähti selvittämään mysteeriä, ja lopulta noin 20 kilometriä päästä Lundista löytyi näyttely, jossa osa taideteoksista oli esillä.

Katso teokset videolta!

Takaa paljastui Anonymouse-niminen ryhmä.

– Etsimme paikkaa kävellen. Sen on oltava hyvä mittojen osalta, ja etsimme myös katuja, jotka ovat hieman tylsiä, taiteilija Elin Westerholm avaa.

– Ihmiset pitävät näistä, ja me nautimme niiden rakentamisesta, taiteilija jatkaa.

