Ufojen, hobittien vai sittenkin Naton tekosia? Ei, vaan somerolaisen Antin taidetta – tältä massiivinen, kansainvälinen huomio taiteilijasta tuntuu

Valokuvaajana uransa aloittanut taiteilija on työn touhussa, tarkoituksenaan saada kameralla taltioiduksi uusi taideteos, hänen Broken Landscape -sarjaansa.

Laitinen on ollut alkuviikon aikana iso nimi – etenkin Twitterissä.

– Mikä tämä on, hän kysyi hämmentyneenä kuvan yhteydessä.

– Kaikkein huvittavinta on ollut se, että monissa tviittiketjuissa ihmiset olivat varmoja, että ympyrä on tehty tietokoneella kuvanmuokkausohjelmalla.

– Ja sitten he vielä kertovat, miten se on Photoshopilla tehty, Laitinen naurahtaa.

Huomio ei ole ollut vain positiivinen asia

Somerolaismies on seurannut keskustelua ristiriitaisin tunnelmin.

Laitisesta on hienoa, että hänen teoksensa on saanut osakseen huomiota, mutta harmittelee sitä, että kuvassa näkyy vain osarajaus hänen koko teoksestaan.

Lisäksi hän on pettynyt siihen, että kuva levisi sosiaalisessa mediassa ilman krediittejä, siis hänen nimeään.

– Myöhemmin ihmiset alkoivat oikeasti miettimään, mikä tämä oikeasti on, ja kukahan tämän tekijä on.

– Sitten eri yhteyksissä nimenikin alkoi olla mukana. Ihan kiinnostavaa tapahtumia on ollut seurata, vaatimaton taiteilija myhäilee.

Huomio on näkynyt myös analytiikassa. Laitisen kotisivujen kävijämäärät ovat tuhatkertaistuneet ja esimerkiksi Instagramissa seuraajamäärä on kasvanut tuhansilla uusilla seuraajilla.

Näin teos tehtiin

– Se on kiehtonut minua ihan nuoresta asti: kuusimetsä, joka on niin tiheä, että se muodostaa ikään kuin seinän, josta et näe läpi.