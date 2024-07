Paina ajat mieleen – näinä päivinä Suomeen voi jysähtää mitaleja Pariisin olympialaisissa

Luukas Saha

Judo -66 kg

Matti Mattson

200m rintauinti

Eetu Kallioinen

Skeet-ammunta

Eetu Kallioinen on yksi maailman parhaista skeet-ampujista ja lukeutuu Suomen kirkkaimpiin mitalitoivoihin Pariisissa. Viime vuonna vyölle kertyi MM-hopea ja kaksi palkintosijaa maailmancupissa, nyt tavoitteena on nousta Tokion olympialaisten neljänneltä sijalta palkintokorokkeelle.

Martti Puumalainen

Judo +100 kg

Urheilugaalassa Vuoden läpimurto -pystin pokannut Martti Puumalainen on syytä ottaa seurantaan. Viime talven raskaan sarjan EM-kultamitalisti on kamppaillut kevään aikana terveysmurheiden kanssa, mutta lukeutuu vankasti Suomen mitalikandidaattien joukkoon.

Akseli Keskinen ja Sinem Kurtbay

Purjehdus Nacra 17

Akseli Keskinen ja Sinem Kurtbay ovat Suomen harvoja kultamitalikandidaatteja Pariisin olympialaisissa. EM-hopeaa ja MM-pronssia voittaneet purjehtijat sijoittuivat Tokiossa 13:nneksi, mutta nyt kaksikon tavoitteena on seilata aina kärkikahinoihin saakka.

Wilma Murto

Seiväshyppy

Wilma Murron nykykunto on kysymysmerkki pitkään piinanneiden jalkavammojen vuoksi. Jos kuntoutuminen on kuitenkin sujunut toivotulla tavalla, on Pariisissa sauma yltää korkealle. Kauden paras 481 irtosi tammikuussa Kuortaneella. Kesäkauden paras 460 toukokuussa Lahdessa. Tokion olympialaisissa Murto oli viides tuloksella 450.