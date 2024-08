MTV seuraa olympialaisia: Tärähtääkö aamuun heti suomalaissensaatio? Naiset moukarihäkkiin Silja Kososen johdolla

Sunnuntai 4.8.

Seuranta:

Klo 11.15: 3000 metrin esteiden ensimmäinen alkuerä saatiin pakettiin. Kovinta vauhtia piti Ugandan Peruth Chemutai ajalla 9.10,51. Se on noin 13 sekuntia kovempaa kuin Monosen Suomen ennätys. Suomalainen juoksee siis kolmannessa erässä. Toivotaan, että vauhdinpito ei ole näin kovaa. Esteiden kolmesta alkuerästä menee jokaisesta viisi parasta loppukilpailuun.

Klo 10.54: Suuri mielenkiinto kohdistuu moukarihäkkiin. Naisten karsinta alkaa klo 11.20. Avausryhmässä on mukana Suvi Koskinen. Jälkimmäisessä ryhmässä (klo 12.45 alkaen) heittävät SE-nainen Krista Tervo ja Silja Kosonen.

Moukarin karsintaraja on 73 metriä. Suomalaistriosta Kososelta voidaan odottaa finaalipaikkaa. Tervon kunto on arvoitus, hänellä on ollut todella hankalaa olympialaisiin valmistavissa kisoissa.