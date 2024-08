Päivän suomalaiset Pariisissa: Suomen viimeinen urheilija vauhdissa aamutuimaan

– Lähdin Rooman EM-kilpailuista (kesäkuussa) suoraan St. Moritziin korkeanpaikanleirille ja olin siellä viisi viikkoa. Erittäin hyvä leiri. Yksi valitettava viikko mahtui väliin, kun oli ongelmia jalkapohjan kanssa, mutta sen jälkeen on sujunut taas hyvin. On aika luottavainen olo, Richardsson sanoi Suomen Olympiakomitean tiedotteessa .

– Reitti on vähän erilainen – siellä on 450 nousumetriä eli erittäin mäkinen reitti. Se on kuitenkin kaikille sama ja se on ollut tiedossa pitkän aikaa. Siihen pitää olla valmis. Voi olla, että on hidas kisa alusta lähtien ja viimeiset 15 kilometriä mennään kovaa tai sitten koko kilpailu juostaan kovaa. Haluan juosta kypsän ja ehjän juoksun sillä tavalla, että on voimia lopussa jäljellä. Jos viimeinen 10 kilometriä kulkee hyvin, niin voi tulla aika nopeasti selkiä vastaan, suomalaisjuoksija pähkäili.