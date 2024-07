Ruotsissa täydellinen kaaos – olympiapomot raastupaan

Ruotsalaisurheilijat ovat ryhtyneet oikeustoimiin, koska heidän mielestään Ruotsin olympiakomitea on toiminut väärin, kun se ei ole valinnut heitä mukaan olympialaisiin, vaikka he ovat suorittaneet kansainvälisesti vaaditut rajat. Purjehtija Emil Bengtsson on toiminut asian vetäjänä ja hän myös aloitti rahankeräyksen oikeusprosessin rahoittamiseksi.