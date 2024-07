Poikkeuksellinen näky Pariisin olympiastadionilla – miksi näin tehtiin?

Ensinnäkin tapahtumajärjestäjät halusivat ajatella niin sanotusti laatikon ulkopuolelta, jotta he saisivat ihmiset puhumaan. He halusivat herättää lisää kiinnostusta kisoja kohtaan, sillä valtava määrä lippuja on vielä myymättä.

– Se on rata ja sen on oltava kaunis, mutta ennen kaikkea se on näyttämö, jolla urheilijat esiintyvät. On todella tärkeää, että värit ja urheilijat erottuvat.