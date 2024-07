Tässä on Suomen olympiajoukkue – katso 57 urheilijan lista

– Meillä on hieno ja monipuolinen joukko urheilijoita edustamassa Suomea Pariisissa. Urheilijoita on kaikkiaan 14:ssä eri lajissa ja joukkueemme on suurempi kuin kertaakaan vuoden 2000 jälkeen, Suomen joukkueen johtaja Leena Paavolainen sanoo tiedotteessa.