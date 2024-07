Suomalaistuomarilta poikkeuksellinen huomio "maailman parhaimmasta naisurheilijasta": "Mennään niin äärirajoilla"

Simone Biles lähtee Pariisin olympialaisiin todennäköisesti parhaimmassa kunnossa, missä hän on koskaan ollut. Toukokuussa voitettu telinevoimistelun naisten Yhdysvaltain mestaruus oli 27-vuotiaalle Bilesille yhdeksäs. Olympiakarsinnoissa hän dominoi kokonaispisteissä jättäen toiseksi tulleen yli viiden pisteen päähän.

Tokion olympialaiset jäivät kesken kolme vuotta sitten, mutta nyt Biles on kiistaton voittajasuosikki Pariisissa.

Suomesta ei urheilijoita naisten telinevoimistelussa nähdä, mutta tuomaristossa debytoi 35 vuotta kansainvälisenä tuomarina toiminut Marja Räisänen. Hän on nähnyt läheltä, kuinka laji on kehittynyt Bilesin johdolla fyysisesti äärimmäisen haastavaksi.



Maailman paras naisurheilija

Bilesin saldo olympia- ja MM-mitaleista on nyt 37. On todennäköistä, että numero kasvaa Pariisissa, jossa hän on vanhin pohjoisamerikkalainen naisvoimistelija 72 vuoteen.