Paikkaa MM-Leijoniin hakevalla tähtipakilla unelmien kevät – kiusoitellut kasvattajaseuransa SM-liiganousulla: "Moni alkoi pitää meteliä"

Rauman Lukon kausi SM-liigassa päättyi puolivälierätappioon Tapparalle, mutta koko sarjan kärkipakkeihin kuuluvalle Vili Saarijärvelle se oli vain yksi vaihe kiekkokeväässä.

Saarijärvi sai kutsun kotikisoihin valmistavalle Leijonien MM-leirille. Vapaa-aika on kulunut muun muassa kasvattajaseura Rovaniemen Kiekon otteita seuratessa.

Niissä peleissä onkin ollut katsottavaa.

RoKi kamppailee Mestiksen finaaliin pääsystä välierissä Imatran Ketterää vastaan. Saarijärvi on aistinut tunnelman televisiokuvan välityksellä, vaikkei ole paikalle päässytkään.

– Kiva nähdä tuollainen buumi hallilla. Ihmiset ovat olleet täysillä RoKin tukena, Saarijärvi kertoi MTV Urheilulle.

SM-liigapeleissä vähemmän porukkaa

Rovaniemi on kova urheilukaupunki, mutta jääkiekossa se on ollut musta piste ja kirjoittamaton kortti. Vuonna 1979 perustettu RoKi on pelannut historiansa aikana lähinnä alempia sarjoja.

RoKi kävi Mestiksessä 2009–2010, mutta joutui sen jälkeen taas alasarjakierteeseen. Uusi Mestis-aika on kestänyt vuodesta 2015 lähtien.

Tämä kausi on ollut seurahistorian parasta aikaa. Päävalmentaja Maso Lehtonen on saanut viritettyä joukkueen kovaan lentoon, ja yleisö on ottanut taistelevan ryhmän omakseen.

Kotipeleissä on ollut parisentuhatta katsojaa.

– Jossain SM-liigapeleissäkin on ollut vähemmän porukkaa, Saarijärvi muistuttaa.

RoKissa pelaa Saarijärvelle tuttuja pelaajia, kuten Lauri Heino, Janne Ulkuniemi, Vilho Heikkinen ja Aleksi Kenttämaa.

– Itse ei kehtaa ihan päiväreissulle lähteä Rovaniemelle. Jouluna tuli käytyä viimeksi, ja jossain kohtaa on tarkoitus mennä sinne kesänviettoon.

Ysiluokkalaisena Ouluun

Rovaniemi on ulkojäähöntsääjän unelmapaikka, koska sekä pakkasta että suorituspaikkoja riittää. Niillä jäillä nuori Saarijärvikin valoi taidot, joita SM-liigayleisö on päässyt ihastelemaan parina viime kautena.

– Koko nuoruus meni talviaikana ulkojäillä. Kun ei oltu koulussa, päivät kuluivat luistimilla treeneissä tai jäällä.

Saarijärvi ja Antti Erkinjuntti ovat tunnetuimmat Rovaniemeltä ponnistaneet ammattilaispelaajat. Saarijärvikin joutui lähtemään ysiluokkalaisena Ouluun, koska kehittymisen edellytykset olivat paremmat Kärppien junioreissa.

–Äiti taisi enemmän miettiä sitä minun muuttoani kuin itse. Oli vain siistiä päästä Kärppiin pelaamaan, Saarijärvi naurahtaa.

– Jälkeenpäin on tullut ajateltua, että se oli iso askel elämässä.

Nuorena muuttaminen pois kotoa auttoi kuitenkin sopeutumisessa, kun puolustaja lähti Yhdysvaltoihin USHL:ään.

– Kyllä, sitten enää piti opetella uusi kieli.

SM-liigaläpästä sanomista Lukon kopissa

RoKin toiminta on mennyt jo niin paljon eteenpäin, että seuran nimeä on käytetty jo samassa lauseessa SM-liigan kanssa.

Pääsarjaan liittyminen on vielä monen mutkan takana, mutta potentiaalia paikkakunnassa on. Asukkaita on vain 63 000, mutta Rovaniemi on seutukunnan keskus, jossa urheilu on arvossaan.

– Jos toiminta ja puitteet olisivat olleet aikanaan samanlaiset kuin nyt, minun ei olisi välttämättä tarvinnut lähteä niin nuorena Ouluun, Saarijärvi huomauttaa.

Saarijärvi kertoo väläytelleensä Lukon kopissa Rovaniemen liittymisestä SM-liigakartalle.

– Moni alkoi pitää meteliä, koska Rovaniemi on niin kaukana.

Vilin pelileiri odottaa

SM-liigan eliittipakki yrittää nyt kaikkensa, että paikka Leijonien MM-joukkueesta aukeaisi. Miltä kuulostaisi kotikisat Suomen paidassa ja RoKin Mestis-mestaruus?

– RoKilla on hyvät mahdollisuudet, ja itse yritän parhaani joka päivä. Katsotaan miten käy.