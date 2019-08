Pahimmillaan yli satasen ylinopeuksia: Dennis Pasterstein varoittaa onnettomuuksista kovassa vauhdissa – "Yleensä kuolemaan johtavia tai vakavia loukkaantumisia"

Järkyttäviä ylinopeuksia

Tämän vuoden suurin mitattu vauhti on 219 kilometriä tunnissa tiellä, jolla nopeusrajoitus oli 80 kilometriä tunnissa. Ylinopeutta oli siis 139 kilometriä tunnissa. Poliisi mittasi lukeman kesäkuussa.

Turvallinen alkuvuosi Suomen teillä

Hurjista lukemista huolimatta ylinopeuksien määrä on Pastersteinin mukaan vähentynyt ja suunta vaikuttaa olevan vähenemään päin.

Automaattivalvonta lisää pelkoa kiinni jäämisestä

Ylinopeutta kaahavien kuskien kauhuksi on nimetty nopeuksien automaattivalvonta.

Pastersteinin mukaan kameratolppien aiheuttama pelotevaikutus on suurempi kuin itse tolppien jakamien sakkojen määrä, sillä Suomen tieverkostosta vain seitsemän prosenttia on automaattivalvonnan piirissä.

– Keskustelu automaattivalvonnasta on vaikuttanut enemmän siihen, että ylinopeudet vähenevät. Se on vaikuttanut siihen tunteeseen, että ylinopeudesta on mahdollista jäädä kiinni.