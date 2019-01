Pabuk-myrsky lähestyy Thaimaan turistialueita: Kymmeniätuhansia evakuoitu, saarille jääneet ovat loukussa – Sankarisukeltaja Mikko Paasi: "Sukeltamaan ollaan lähdössä"

Nyt yhteydet saarilta mantereelle ovat jo poikki, joten saarille jääneet eivät enää pääse pois ennen kuin myrsky on kulkenut ylitse.

Koh Samuin ja Nakhon Si Thammaratin lentokentät on suljettu lauantaihin asti, ja lauttojenkin on käsketty pysyä maissa.

Saarilla on kuitenkin edelleen paljon turisteja.

– Koh Phanganilla on yhä kymmeniätuhansia turisteja. Mutta olen puhunut ulkomaalaisten kanssa, eivätkä he ole peloissaan, he ymmärtävät tilanteen, kertoi Koh Phanganin paikallishallinnon johtaja Krikkrai Songthanee uutistoimisto AFP:lle.