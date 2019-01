Thaimaan Pabuk-myrsky säästi turistisaaret suurimmalta raivoltaan – "Aurinkokin alkaa paistaa"

30 000 ihmistä nukkui hätämajoituksessa



Pabuk on jo laantunut trooppiseksi matalapaineeksi edetessään Andamaanienmerelle. Sen aiheuttamat vahingot Etelä-Thaimaassa vaikuttavat ylipäänsä jääneen pelättyä pienemmiksi.

Pabuk on vaatinut ainakin kaksi kuolonuhria. Yksi ihminen kuoli, kun puu kaatui hänen talonsa päälle. Toinen kuolonuhri on kalastaja, jonka vene kaatui myrskyssä. Toinen veneessä ollut ihminen on kateissa.