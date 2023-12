Paavi Franciscukselta painavia sanoja aseteollisuudesta ja sodista: "Miten voimme edes puhua rauhasta?"

Paavi Franciscus on tänään Vatikaanissa pitämässään puheessa puhunut voimakkaasti sotaa ja asevarustelua vastaan, kuten myös aseisiin käytettyjä julkisia varoja vastaan.

Paavi vaatii suojelemaan siviilejä

Hän myös sanoi, että maailman on löydettävä ratkaisu Palestiinan kysymykseen ja lopetettava väkivallan ja vihan lietsominen. Paavi on aiemmin ilmaissut tukensa kahden valtion ratkaisulle.

Perinteinen urbi et orbi (kaupungille ja maailmalle) -puhe pidetään kahdesti vuodessa, pääsiäisenä ja jouluna.

0:36

Näkymä on karu Gazassa, missä joulurauha on kaukana. Video on kuvattu jouluaattona.