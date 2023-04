Paavi Franciscus on pitänyt pääsiäispuheensa: Nämä asiat huolettavat hengellistä johtajaa

Perinteisessä pääsiäisen urbi et orbi -puheessaan paavi toivoi vuoropuhelun, luottamuksen ilmapiirin sekä keskinäisen kunnioituksen palaavan israelilaisten ja palestiinalaisten välille.

Pääsiäinen on ollut kaikkiaan levoton Israelissa ja sen lähialueilla. Alueelta on raportoitu useista raketti-iskuista ja niitä seuranneista kostotoimista, minkä lisäksi ihmisten on kerrottu saaneen surmansa muutamissa yksittäisissä väkivaltaisuuksissa.