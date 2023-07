Päättyykö Esapekka Lapin kuiva kausi vihdoin? Suomalaistähdeltä napakka muistutus: "Aina pitää muistaa Kalle-efekti"

Lappi on toistaiseksi juhlinut MM-sarjassa voittoa kertaalleen. Kaudella 2017 hän valloitti Toyotan ratissa Suomen MM-rallin. Sen jälkeen tilille on kertynyt aimo potti palkintosijoja, mutta uran toinen voitto on kiertänyt pieksämäkeläistä.

Hyundai-kuski on vahvassa vireessä, sillä edellisistä viidestä kisasta tilillä on neljä podiumia. Keski-Suomen sorateillä Lapilla on lähtöpaikkansa myötä erinomainen paikka iskeä ihan voittokamppailuun saakka.

– Totta kai voittoa lähdetään tavoittelemaan. Se on nyt kuitenkin ollut lähellä parissa kisassa tänä vuonna tai ainakin lähempänä ja lähempänä koko ajan. Saa nähdä, mikä Toyotan iskukyky sitten on Suomessa, Lappi sanoo MTV Urheilulle.

Edellisellä kaudella Hyundai juhli Suomessa ykköstilaa, kun Ott Tänak nappasi voiton. Suoritus oli kuitenkin enemmän virolaiskuskin huima taidonnäyte kuin tiimin suorituskyvyn ylivoimaa. Virossa voimasuhteet olivat Toyotan ja Kalle Rovanperän eduksi, mutta myös viime viikolla kuskin suoritukset nousivat eniten valokeilaan.

– Viime vuonna Toyota oli suhteessa Virossa parempi kuin Suomessa. Katsotaan nyt sitten, pystymmekö me viikossa ottamaan Kallen etumatkaa kiinni. Toivottavasti olemme ainakin lähempänä, sillä olisi kiva mätsätä kyytiä hänelle, Lappi miettii.

– Toisaalta aina pitää muistaa Kalle-efekti. Hän ajaa niin pirun hyvin, että ei siinä vain autosta ole kyse.

Hyundain kannalta positiivista kuitenkin on, että Rally1-hybridiauto oli Viron teillä selvästi viime vuotta suorituskykyisempi. Nyt tiimillä on myös allaan hyvät testit omalla testialueella Keski-Suomessa, joten yllätysmomenttia on olemassa.

– Pitää pysyä positiivisena. Olihan Viron kisa hirveän iso steppi eteenpäin siitä, millainen Hyundai oli kisassa viime vuonna. Suomessa heillä meni jo viimeksi paremmin, mutta ei sovi unohtaa, että Tänak ajoi tosi hyvin silloin. Kyllä meillä silti toivoa on, vaikka viime viikonloppuna Kalle meitä nöyryyttikin, Lappi summaa.

– Tänak on varmasti kova myös tällä kertaa, vaikka (M-Sport) Fordilla onkin. Hän ajaa varmasti kovaa, siitä ei ole epäilystäkään. Kysymysmerkki on, kuinka kauan auto kestää.