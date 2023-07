Esapekka Lapilta suora kommentti WRC-jatkostaan – "Tuntuisi tosi oudolta"

Moni epäili miehen siirtymistä osa-aikaisen Toyota-kuskin roolista belgialaistähti Thierry Neuvillen ”apupojaksi” korealaisvalmistajan leipiin. Lappi on kuitenkin haastanut MM-sarjan kirkkaimpaan kaartiin kuuluvan Neuvillen tosissaan tänä vuonna.

Tilillä on jo neljä palkintosijaa, ja enemmänkin olisi voinut olla tarjolla ilman muutamia epäonnisia hetkiä sekä teknisiä vikoja. Kertaalleen Lappi on keskeyttänyt omaan ajovirheeseen, kun hän ajoi ulos tieltä Meksikossa.

– Sanoisin, että kausi on ollut hyvä ja nousujohteinen. On siellä toki muutama epäonnistuminen, mutta suhteellisen vähän niitä kuitenkin on. Yksi keskeytys oli omaa syytä ja toinen ei, Lappi summaa.