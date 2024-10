SM-liigakonkari esittää "viimeisen keinon" seuransa ahdistavaan pulaan – "Sellaisia kahvipöydässä huutelijoita täällä riittää"

Menestyksekäs, monia ihastuttanut ja mediahuomiosta nauttinut "Olli Jokisen Jukurit" on historiaa. Rajusti uudistunut mikkeliläisjoukkue on vajonnut Marko Tuomaisen jakson alussa pohjille jääkiekon SM-liigan jumboksi. Yleisöä on yhä vaikeampi saada halliin. Jukureita koko seuran liigahistorian ajan edustaneella kapteeni Jesper Piitulaisella on sanottavaa.