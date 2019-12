Postikriisissä eronnut Sirpa Paatero nousemassa jälleen ministeriksi – entinen demariministeri Ihalainen: "Tämä on tietynlainen kunnianpalautus"

Marin: Paaterolla erittäin kokenut tausta

– Sirpa on hyvä ystäväni, tunnen hänet pitkältä ajalta. Hän on ollut aina joukkuepelaaja. Tässä kokonaisuudessa hän oli valmis palaamaan ja tarttumaan kuntaministerin haastavaan tehtävään. Hänellä on siinä erittäin kokenut tausta, hän on siinä osaava, pääministeriehdokkaaksi valittu Marin perusteli päätöstä.