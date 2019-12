Pääministeri Sanna Marin hallituksen kunnianhimoisista työllisyystavotteista: "Tämä on meidän seuraavan puolen vuoden iso puristus"

– Eritoten vuosien 2021 ja 2022 osalta ennusteisiin nähden on menty ehkä hieman parempaan suuntaan, mutta kokonaisuudessaan tilannekuva on sama kuin aiemminkin.

VM julkaisi tänään talouskasvuennusteensa, ja sen mukaan talouskasvu asettuu lähivuosina yhden prosentin tuntumaan. Ennusteen mukaan julkinen talous on 3,4 miljardia euroa alijäämäinen vuonna 2023. Hallituksen tavoitteena on, että julkinen talous olisi tuolloin tasapainossa.

Marinin mukaan työllisyyskysymyksiin pitää laittaa nyt kaikki energia ja tarmo, sillä työllisyys on myös julkisen talouden näkökulmasta kaikkein tärkein kokonaisuus. Marin painottaa, että hallitus on sitoutunut siihen, että budjettiriiheen mennessä on 30 000 päätösperäistä työpaikkaa lisää.