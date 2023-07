Pääministeri Orpo ministeri Rydmanin kommenteista: "En haluaisi lähteä tämän tyyppiseen keskusteluun"

Suomessa on käyty vilkasta keskustelua kielteisestä julkisuudesta, jota kansainvälisessä lehdistössä on ollut tuoreen hallituksen ensimmäisten viikkojen aikana. Orpo on tällä hetkellä toista päivää EU-maiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian yhteisön poliittisten johtajien huippukokouksessa Brysselissä.