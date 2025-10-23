Syynä asiaan on Belgian vastustus.
EU:n huippukokouksessa Brysselissä ei saatu torstaina aikaan suoraa poliittista tukea sille, että komissio alkaa valmistella esitystä Ukrainalle annettavasta 140 miljardin euron sotakorvauslainasta.
Huippukokouksessa oli määrä sopia Ukrainalle myönnettävästä lainasta, jonka Ukraina maksaa takaisin vain, jos Venäjä lopettaa hyökkäyssotansa ja maksaa sotakorvaukset. Laina olisi rahoitettu Venäjältä jäädytettyjen käteisvarojen tuotoilla.
Huippukokouksen oli määrä antaa järjestelylle poliittinen siunaus ja pyytää EU-komissiota valmistelemaan esitys asiasta.
Lopputulos on kuitenkin vesittynyt odotuksista. STT:n keskiviikkona näkemässä huippukokouksen päätelmäluonnoksessa kehotettiin komissiota valmistelemaan esitys nimenomaan jäädytettyjen varojen asteittaisesta käytöstä.
Nyt se on poistettu, ja maat pyytävät sen sijaan komissiota esittämään vaihtoehtoja Ukrainan tukemiselle seuraavan kahden vuoden ajaksi. Asiaan on määrä palata seuraavassa huippukokouksessa, joka pidetään joulukuussa. Kaikki muut jäsenmaat paitsi Unkari antoivat asialle tukensa.
Syy vesitettyyn muotoiluun on kuitenkin Belgia, jonka Euroclear-rahoituslaitoksessa valtaosa Venäjältä jäädytetyistä varoista sijaitsee. Belgia on ollut huolissaan itselleen lankeavista oikeudellisista ja taloudellisista seurauksista, mikäli laina annetaan Ukrainalle.
EU-johtajat etsivät torstaina useita tunteja ratkaisuja Belgian huoliin, mutta eivät ilmeisesti onnistuneet täysin vakuuttamaan maata.