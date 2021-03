Pääministeri Marin vaati Ykkösaamussa terveysviranomaisia kertomaan hallitukselle etukäteen, mitä he aikovat viestiä julkisuudessa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan terveysviranomaisten pitäisi kertoa hallitukselle, mitä he aikovat viestiä, ennen kuin he kommentoivat julkisuudessa. Häneltä kysyttiin Ylen Ykkösaamussa selvyyttä siihen, milloin viestintä ei ole ollut yhdenmukaista tai on ollut niin pielessä, että viestintää on pitänyt keskittää valmiuslailla valtioneuvoston kanslialle.