Miksi muut kauppakeskukset eivät ota käyttöön maskipakkoa Itiksen tavoin? Näin johtajat vastaavat: "Yritykset eivät voi ottaa lakia omiin käsiinsä"

Redin ja Kampin kauppakeskuksissa on käytössä vahva maskisuositus. mutta niissä ei lämmetä ajatukselle, että kauppakeskus asettaisi asiakkailleen maskipakon.

Hänen mukaansa maskipakon hankaluus on siinä, että kauppakeskuksen toimintamahdollisuudet ovat vähäiset, jos joku ei halua pakosta huolimatta maskia pitää – etenkään kun Kampissa myös asutaan ja siellä on joukkoliikenteen terminaali.

– Emme voi ottaa ohjia käsiimme ja poistaa ihmisiä, että et pääse bussiterminaaliin tai asuntoosi, sanoo Fågel. Muuta hankaluutta asiassa ei hänestä olekaan. Hän huomauttaa, että kauppakeskuksessa asioiva saattaa olla ilman maskia esimerkiksi terveyssyistä.

Pakko toimi Itiksessä kehotusta paremmin

Kauppakeskus Itis on ensimmäinen keskus, joka määräsi tiloihinsa maskipakon.

Kauppakeskusjohtaja Christoffer Jansén on sanonut toivovansa, että muut keskukset seuraisivat Itiksen esimerkkiä. Koska kauppakeskus on yleinen tila, maskittomia ihmisiä ei voi kuitenkaan sieltä poistaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko taas pohti eilen twiitissään, että pääkaupunkiseudun liikkeissä on harkittava yritysten asettamaa maskipakkoa.

Fågelin mukaan Kampissa on käytännössä samat toimintamallit kuin Itiksessä, joka on ottanut käyttöön maskipakon. Asiakkaat voivat saada liikkeistä ja infopisteistä tarvittaessa maskin, jos se on jäänyt kotiin.