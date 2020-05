Miten EU:lle käy koronakriisissä? Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin vastasivat Kultarannassa: "Kaikkien pitää pystyä tulemaan vastaan"

Ranska ja Saksa ovat hiljattain ehdottaneet 500 miljardin euron elpymisrahastoa EU-budjetin yhteyteen talouden uudelleenkäynnistämiseksi. Jäsenmailla on ollut hyvin erilaisia näkemyksiä asiasta.

Niinistöltä, Marinilta ja Vanhaselta kysyttiin, mihin leiriin Suomi kuuluu. Marinin mukaan ei pidä keskittyä siihen, missä seurassa Suomi on.

– Suomi pyrkii olemaan ennen muuta rakentava yhteistyökykyinen toimija EU:ssa ja pitää tietenkin ymmärtää se, että kun puhutaan isoista kysymyksistä, jäsenmailla on erilaisia tulokulmia, ja jotta voimme löytää yhteisiä ratkaisuita, kaikkien pitää kyetä tulemaan vastaan, Marin sanoi.

"EU:n tulevaisuuden ratkaisee se, miten se selviää kriisistä"

Vanhanen muistutti, että Suomi on aina pitänyt kiinni siitä, että unionin sisälle ei pääse syntymään ryhmittymiä. Hänen mukaansa on hyvä pohtia myös sitä, mikä on kansallisvaltion ja unionin välinen työnjako. Hänen mukaansa huoltovarmuuteen ja talouteen liittyvät kysymykset ovat esimerkkejä siitä, että molempia tarvitaan.