Marin kommentoi ateriaedusta noussutta kohua MTV Uutisille: "Olen luottanut siihen, että saamani ohjeistus on asianmukainen"

– Tilanne on kokonaisuudessaan hyvin valitettava, sillä näitä avoimia kysymyksiä yhä on.

– Nythän kyse on siitä, kuuluuko ateriaetu näiden asumisen etuuksien piiriin. Olen pyytänyt, että ohjeen asianmukaisuus tarkastetaan verottajan ja valtioneuvoston kanslian kanssa ja että asia tarvittaessa korjataan.

Marin on ilmoittanut, että hän tulee maksamaan vuosien 2020 ja 2021 ateriaetuun liittyvät kustannukset pois.

Marin ei kommentoi, onko hänellä yhä luottamus valtioneuvoston alivaltiosihteeri Timo Lankiseen, joka on laatinut ohjeistuksen pääministerin asumiseen ja siihen liittyviin käytänteihin.

– Itse en ole saamaani ohjetta antanut enkä allekirjoittanut, vaan sen on tehnyt alivaltiosihteeri Lankinen. Olen luottanut siihen, että saamani tieto ja ohjeistus on asianmukaista, sen laillisuuspohja on tarkistettu ja että asiat olisi käyty läpi verohallinnon kanssa.