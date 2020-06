Pääministeri Marin: Nyt ei ole aika sopeuttaa taloutta – "Sen keskustelun paikka on vasta myöhemmin"

Suomen talous kärsii koronakriisistä pahasti, ja hallitus on joutunut tekemään lisätalousarvioita jo miljardien edestä.

– Elämme koronakriisin aikaa, ja meidän talouteemme on iskenyt erittäin kova shokki. Nyt ei ole aika sopeuttaa, nyt on aika ensinnäkin selvitä tästä kriisistä mahdollisimman pienin vaurioin, on aika elvyyttää, Marin luettelee.