Halla-aho: Nykyisen eduskunnan ei tarvitse käsitellä Nato-jäsenyyttä valmiiksi

Halla-ahon ajattelu on samansuuntainen kuin puhemies Matti Vanhasella (kesk.). Vanhanen on ehdottanut, että eduskunta hyväksyisi lakiesityksen lopullisesti vasta, kun puuttuvat ratifioinnit on saatu. Hän on perustellut näkemystään sillä, ettei eduskunta tee lakeja pöytälaatikkoon odottamaan.