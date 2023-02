Kansanedustaja puuttui Mika Aaltolan Twitter-kommentteihin – UPIn neuvottelukunta käsittelee Turkin matkan

Aaltola kertoi kaksikon käyneen keskusteluja matkan aikana, joista on käynyt ilmi, että Turkki näkee Suomen Nato-kelpoisena. Ruotsi ei sen sijaan täytä kaikkia vaateita. Aaltolan mukaan ”Suomen pitäisi viestittää kykyään erottaa hakemukset, koska nyt ne ovat poliittisesti sidottu toisiinsa”

Neuvottelukunta seuraa UPIn toimintaa

Ulkopoliittisella instituutilla on neuvottelukunta, jonka tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa, ylläpitää yhteyksiä instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin ja seurata sen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

– Ulkopoliittisen instituutin tehtävä on tuottaa tutkittua tietoa päättäjille. Ei ole tarkoitus, että instituutin johto ja tutkijat itse yrittävät vaikuttaa Suomen ulkopolitiikkaan, Sirén toteaa MTV Uutisille.

Turkin matkan ajankohta on myös Sirénin mukaan erityisen herkkä, koska Suomen Nato-jäsenyys on kriittisessä vaiheessa. Keskustelua Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä seurataan tarkasti muissa maissa. Sirén painottaa samalla, että instituutin työ on erittäin tärkeää ja se tukee päätöksentekoa.