Pääministeri Marin linjasi SDP:n kannan: "Emme kannata eläkeindeksin muuttamista"

Marinin mukaan sosiaalidemokraateille on tärkeää, että pienituloisten eläkeläisten asemaa voidaan parantaa.

– Sen vuoksi hallitus on tehnyt päätöksiä siitä, että pienimpiä eläkkeitä on korotettu. Pienituloisten eläkeläisten asema on meille tärkeä ja haluamme parantaa heidän asemaansa.