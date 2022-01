Pääministeri Marin kommentoi jälleen Suomen Nato-kantaa

Uutistoimisto Reutersin mukaan Marin sanoi Espanjassa, että Suomen on tärkeää pitää mahdollisuus hakea Natoon, jos eduskunta päättäisi hakea sotilasliittoon.

– Meillä on mahdollisuus hakea Natoon tulevaisuudessa ja on todella tärkeää, että pidämme tämän mahdollisuuden auki. Se on meidän oma päätöksemme, Marin sanoi.