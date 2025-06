Orpo haluaisi maksaa nousevat puolustusmenot talouskasvulla – professorilta kylmää vettä

Helsingin yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta pitää hyvin vaikeana puolustuksen menolisäysten rahoittamista talouskasvun avulla.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi viikonloppuna, että ei halua puolustusmenotavoitteen vuoksi ottaa lisävelkaa tai korottaa veroja vaan kestävä tapa olisi talouskasvu.

Professori Eloranta arvioi, että tämä vaatisi todella merkittävää Suomen talouskasvun piristymistä.

– Siihen toki jonkinlaista pohjaa on ja jonkinlaisia merkkejä, että Suomen talous on lähtenyt elpymään, mutta sen varaan laskeminen on hyvin hankalaa.

– Ei siitä saada sen kokoluokan uusi verotuloja, jotka mahdollistaisivat näiden uusien puolustusinvestointien rahoittamisen, sanoo professori Eloranta.

Hän pitää todennäköisenä, että puolustuksen lisämenot rahoitetaan pitkälti velkarahalla.

Eloranta sanoo myös, että puolustusmenojen mittaaminen prosenteilla bruttokansantuotteesta on ongelmallista.

Jos bruttokansantuote sukeltaa, puolustusmenot näyttäisivät kasvavan, vaikka lisärahaa ei osoitettaisi.

Jos taas bruttokansantuote kasvaa, prosenteilla mitattu puolustusmenotavoite karkaisi kauemmaksi rahassa mitattuna.