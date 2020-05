Pääkapunkiseudulla koulutetaan lääketieteen opiskelijoita korona-viruksen jäljittäjiksi – kesän sukulointiin paras ohje: “Ei halailla”

Koronan jäljitystyössä ja testauksessa tiiviisti mukana ollut Helsingin yliopiston varadekaani ja työterveyden professori Kari Reijula sanoo MTV:n Viiden jälkeen-ohjelmalle, että pääkaupunkiseudun tehohoitokapasiteetti on toistaiseksi riittänyt hyvin.

Opiskelijat viruksen jäljille

Pääkaupunkiseudulla koronatartuntoja on muuhun maahan verrattuna suurin määrä. Tartuntoja ja niiden polkuja on aikaisemminkin pyritty jäljittämään. Työtä ovat tehneet monen alan erikoislääkärit tai esimerkiksi koululääkärit. Heidän panostaan tarvitaan kuitenkin oman alan töissä.

Muista turvavälit mummolassakin

Korona-testauksen ympärillä on käyty kiivasta keskustelua. Yksi kulma on ollut se, miksi ihmisiä ei testata enempää. Professorin mukaan testejä ei ole rajattomasti ja ne on viisasta kohdentaa hyvin tarkasti, alkaen terveydenhoitohenkilökunnasta.