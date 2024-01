Pääkallokelit näkyvät päivystyksissä – syynä korostuu kiire: "Eikä kenelläkään ole ollut nastakenkiä"

HUS Akuutin Meilahden yhteispäivystyksen apulaisylilääkäri Pasi Randén kertoo, että hankala keli on lisännyt tapaturmapotilaita viime päivinä Helsingissä selvästi.

– Mutta esimerkiksi tällä viikolla pientrauma- ja traumapotilaita on ollut noin 20 prosenttia tavallista enemmän. Tänään taas on ollut alkuviikkoa enemmän potilaita. Puhutaan kymmenistä liukastuneista päivittäin.

Työmatkalaisten määrä korostuu aamulla

Lääkärikeskus Mehiläisen vastaava lääkäri Anssi Seppo Tampereen Finlaysonin tapaturmapäivystyksestä kertoo, että myös Tampereella pientapaturmia on sattunut viime päivinä tavallista enemmän.

Tyypillisimpiä murtumat

Kiire pois!

Niin Randén kuin Seppokin kertovat, että yksi tärkeimmistä syistä on kiire.

– Eli on otettu juoksuaskeleita. Enkä nyt muista, että meillä olisi ollut liukastuneita, jotka olisivat olleet liikkeellä nastakengillä – etenkään yöaikaan, kun on tultu ravintolasta tai jostain jatkoilta, Randén kertoo.

– Toki sekin on mahdollista, että on niin liukasta, että on vaikea pysyä pystyssä jopa nastoilla.