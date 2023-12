Luunmurtumien virta ruuhkauttaa päivystyksiä juuri nyt – lääkäriltä varoitus: "Kaikkein pahin yhdistelmä"

– Tässä on nyt puolentoista tunnin sisällä tullut 20 murtumaepäilypotilasta, ja edelleenkin jatkuu virta tänne päivystykseen, apulaisylilääkäri Pasi Randén kertoo MTV Uutisille.

"Ehkä kaikkein pahin yhdistelmä"

Ongelman taustalla on säätilan muutos. Etenkin Etelä-Suomessa mentiin muutama päivä sitten plusasteille, ja silloin satanut vesi jäätyi sittemmin maan pinnalle. Nyt päälle satanut pakkaslumi aiheuttaa sen, että jäiset kohdat maassa voivat tulla yllätyksenä.

– Siinä helposti liukastuu, kun ei näe maan pintaa. Jos alla on hiekoittamatonta aluetta, niin siinä päällä oleva pakkaslumi tekee siitä entistä liukkaamman, Randén arvioi.

– Tämä on ehkä kaikkein pahin yhdistelmä. Ihmisten tulee olla hyvin varovaisia ulkona.

Pääkallopeli uhkaa jatkua

MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas on Randénin kanssa samoilla linjoilla. Peilijään päälle satanut ohut lumipeite tekee kulkemisesta vaarallista.

Pahin tilanne salakavalan liukkauden osalta on Mäntykannaksen mukaan Etelä-Suomessa ja Keski-Suomen eteläosissa. Tilanne tulee myös jatkumaan samanlaisena, jos jääpeitteen päälle ei saada riittävää lumipeitettä.

– Jalkakäytävät ja muut kevyen liikenteen väylät ovat erittäin liukkaita koska niillä olevan jään päällä on lumipeite. Liukastumisriski huomattava.

"Ihan kaikentyyppisiä murtumia on näkynyt"

Yleisimpiä aamulla tulleita murtumia ovat ranteen murtumat. Murtumia on myös nilkoissa ja jopa yksittäisiä isojen luiden murtumia, kuten reisiluunkaulan murtumia, on nähty. Monelle syntyy kaatuessa myös päävammoja ja olkapäitä on mennyt sijoiltaan.