Varo liukastumista – "Erityisen varovainen ulkona kannattaa olla, kun..."

Sää on lähipäivinä vaihtelevaa: paikoin ollaan plussan puolella ja välillä taas pakkasella . Siinä missä liikenteessä autoilijoiden tulee olla varoillaan, on keli petollinen myös jalankulkijoille.

– Erityisen varovainen ulkona kannattaa olla niinä päivinä, kun lumen pintaan muodostuu sulamisvettä ja se pääsee jäätymään uudestaan. Myös jään päälle tiivistyvä kosteus voi tehdä siitä hyvin liukkaan. Aamulla liikkeelle lähtiessä liukkautta ei välttämättä huomaa, jos jään päälle on yöllä satanut lunta tai kukaan ei ole vielä ehtinyt hiekoittaa pihaa tai katuja, kertoo projektijohtaja Antti Määttänen LähiTapiolasta tiedotteessa.

Yksi yleisimpiä vahinkoja

– Tässä on toki paljon alueellisia eroja, mutta tyypillisesti joka talvi on muutamia päiviä, jolloin on hyvin liukasta.