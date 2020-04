Outo koronalausunto venäläiseltä epidemiologilta: Sinappi yhtä tehokas kuin käsidesi

– Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat järkeviä. Meidän suosikkimme taloussaippua on kaikkein neutraalein ja turvallisin tapa desinfioida ja vaikuttaa rasvaliukoiseen kalvoon, jossa koronavirus voi pysyä pitkään, Kovalenko kommentoi.

Venäjällä koronatilanne on ollut hyvin kriittinen. Viimeisimpien tietojen mukaan vuorokaudessa on todettu 4 268 uutta tartuntaa. Yhteensä Venäjällä on yli 47 000 vahvistettua koronatartuntaa.