Outi Heiskasen taiteen suurnäyttely avautuu Ateneumissa – "Täysin uniikki ihminen, joka vaelteli aina tuntemattomille vuorille"

Työtä, pasianssia ja pätkäunia

Miehiä ja aviomiehiä…

Aina hiukan rotkon reunalla

Outi Heiskanen on palkittu Pro Finlandia-mitalilla, hän on Helsingin yliopiston kunniatohtori ja hän on saanut useita kansainvälisiä grafiikan palkintoja. Ateneumin näyttely on kunnianosoitus taiteilijalle, joka ei enää pysty työskentelemään.