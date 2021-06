Kuvanveistäjä Laila Pullisen poika avasi äitinsä ainutlaatuisen veistospuiston yleisölle Vantaalla – "Hän oli oli lämmin ja kuparipölyn tuoksuinen äiti"

Vantaan Hakunilaan on avattu taideparatiisi. Aivan valtatien liepeillä, silti hyvinkin vehreän metsän suojassa sijaitsee kuvanveistäjä Laila Pullisen kaunis veistospuisto ja kotimuseo. Tähän saakka sinne on päässyt vain tilauksesta. Museossa on käsillä kansainvälisesti menestyneen taiteilijan historia.