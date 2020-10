Elokuva Tove Janssonista vapauttaa muumi-äidin jalustaltaan – kertomus intohimoisesta taiteilijasta, joka ei aina sietänyt piirtämiään peikkoja

Tove Jansson on yhä tunnetuimpia suomalaisia taiteilijoita maailmalla Mika Waltarin tai Jean Sibeliuksen rinnalla. Kun hänestä on nyt viimeinkin tehty elokuva, sitä on jo kehuttu Toronton festivaaleilla ja elokuvan amerikkalaisessa raamatussa, Variety-lehdessä.