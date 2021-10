Ouluun avattiin kenties maailman ensimmäinen polttopuuautomaatti – MTV tutustui metsästä löytyvään innovaatioon

Innovaation takana on oululaisen Kestävän kehityksen keskuksen hanketyöntekijän Valto Vaaraniemen päähänpisto Lapin eräreissulla. Vaaraniemi oli melomassa Äkäsjoella.

Vitsistä alkanut idea alkoi lopulta konkretisoitua lounaskeskusteluissa. Nyt prototyyppi puumaatista on avattu Oulun Hietasaaren ulkoilualueelle. Hintaa sylilliselle puita kertyy 3,95 euroa ja maksu tapahtuu matkapuhelimella.

"Sodankylästä soiteltiin"

Vastaavanlaista automaattia on kyselty muihinkin kaupunkeihin, mutta ainakin vielä automaatti on testausvaiheessa. Talven jälkeen automaatteja olisi tarkoitus saada lisää.

– Tosi moni on kommentoinut, että onpa hieno juttu. Tällaista automaattia on kaipailtu myös muualle Ouluun, ja on tätä kysytty muualtakin Suomesta. Esimerkiksi Sodankylästä soiteltiin, saisiko myös heille näitä automaatteja, Vaaraniemi kertoo.