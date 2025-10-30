Oulun keskustassa tapahtui torstaiaamuna raju välikohtaus, jonka seurauksena poliisi elvytti ojaan pudonneen miehen.

Oulun keskustassa tapeltiin varhain aamulla vakavin seurauksin.

MTV Uutisten tietojen mukaan kaksi miestä ajautui noin kello 4.30 tappeluun, jonka seurauksena toinen putosi Oulun keskustaa halkovaan Plaanaojaan.

Poliisi vahvistaa tapahtumat tiedotteessaan. Poliisi kertoo löytäneensä ojasta veteen pudonneen miehen, vetäneensä hänet rannalle ja aloittaneensa elvytyksen.

Poliisin alustavien tietojen mukaan miehet olivat olleet viettämässä iltaa samassa ravintolassa ennen pahoinpitelyä.

Poliisi tavoitti lyöjäksi epäillyn Oulun keskustasta asunnosta omien tutkimustensa perusteella. Vuonna 1975 syntynyt mies otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä pahoinpitelyyn.

Silminnäkijä ihmettelee viivyttelyä

MTV Uutiset tavoitti välikohtauksen todistaneen silminnäkijän, joka kertoo ojaan pudonneen miehen jääneen veteen kasvot alaspäin.

– Soitin heti hätänumeroon ja sanoin, että mies makaa vedessä. Poliisit tulivat paikalle, mutta eivät ensin uskoneet, että siellä oikeasti on ihminen, kertoo silminnäkijä.

Hänen mukaansa poliiseilta kesti useita minuutteja ennen kuin he menivät tarkistamaan tilanteen.

– Mies ehti olla siinä ainakin viisi minuuttia, ennen kuin he menivät perässä. Siinä ajassa se (pudonnut mies) oli jo eloton.

Silminnäkijä kuvaa poliisin toimintaa paikalla epäröiväksi.

– Yksi poliisinainen huusi minulle, että miksen minä mennyt itse veteen, vaikka heillä oli varusteet, turvakengät ja useampi työkaveri. He olisivat voineet mennä itse heti, hän ihmettelee.

Tapaus sattui keskustan alueella Plaanaojan sillan läheisyydessä, ja alueella oli useita sivullisia silminnäkijöitä.

Poliisi pyytää asiasta tietäviä ilmoittamaan havainnoistaan poliisille. Havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse vihjeet.oulu@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 0295 416 194 ja WhatsApp-viestit 050 305 0132.