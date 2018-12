Oulun helluntaiseurakunnan työntekijät tunnistivat seksuaalirikoksista epäillyn miehen: "Rikkonainen ihminen saattaa etsiä apua seurakunnasta"

Oulun helluntaiseurakunnan johtava pastori Pasi Markkanen vahvistaa MTV Uutisille, että Oulussa seksuaalirikoksesta epäilty ulkomaalaistaustainen henkilö on tuttu Oulun helluntaiseurakunnalle. Hän on käynyt seurakunnan kokoontumisissa Oulussa useita kertoja.

– Kyseessä on henkilö, joka on ollut seurakuntamme keskuudessa.

– Hän on istunut takapenkkiin ja tilaisuuden jälkeen lähtenyt pois. Hän on vaikuttanut melko ujolta ihmiseltä. Tänä syksynä hän ei ole enää tullut paikalle, Castillo kertoo.

"Seurakunta on myös rikkinäisten ihmisten paikka"



Häntä epäillään osallisuudesta laajaan seksuaalirikosvyyhtiin, jossa epäiltyjä on yhteensä kahdeksan ja jonka uhri on noin kymmenenvuotias tyttö. Tapausta tutkitaan Oulun poliisissa tällä hetkellä törkeinä raiskauksina, törkeinä lapsen seksuaalisina hyväksikäyttöinä ja pahoinpitelyinä.

– Koko uutinen on henkilökohtaisesti järkyttänyt minua. On tavattoman surullinen uutinen, että epäilty on ollut seurakuntamme keskuudessa. Olemme antaneet paljon voimavaroja sille, että meidän maahanmuuttotyömme kantaisi myös hedelmää ja että he sopeutuisivat yhteiskuntaamme, kunnioittaisivat lakejamme ja ihmisarvoa, Markkanen sanoo.